Grande Fratello Vip, Amaurys Perez fa piangere Carolina Marconi: ''Violento e aggressivo''

Caos nella notte al Grande Fratello Vip. L’atteggiamento aggressivo di Amaurys Perez fa piangere Carolina Marconi.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip sembra aver creato ulteriori tensioni nello studio di Canale 5, invece di sanare quelle già esistenti e piuttosto ingombranti. Dopo aver cercato, invano, di dividere Amaurys Perez e Charlie Gnocchi durante una discussione che minacciava di degenerare, Carolina Marconi scoppia in lacrime lanciando pesanti accuse allo sportivo.

Grande Fratello Vip, notte piena di tensione: Carolina Marconi in lacrime

Sembra che il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip, dopo quanto accaduto e dopo i mea culpa di alcuni dei concorrenti della settima edizione del reality show di Canale 5, non abbia fatto bene all’uomo in Casa. Nella notte, dopo una diretta carica di forti emozioni, Amaurys Perez si è scagliato contro Charlie Gnocchi e la lite è stata talmente forte da spingere la regia a censurare. Nella discussione, tuttavia, è intervenuta Carolina Marconi nella speranza di poter calmare i bollenti spiriti dell’amico Amaurys, rimanendo sconvolta dalla violenza verbale con la quale lo sportivo si è rivolto a lei. Per questo motivo Carolina, che ha lanciato pensati accuse a Giaele De Donà, è scoppiata disperata in lacrime per poi confrontarsi con il gieffino e spiegare di essere sensibile ai toni bruschi, poiché vittima di violenza fisica e verbale in passato.

“Te non mi vuoi ascoltare perché sono una stupida. Non ti importa del mio parere perché è scemo quello che dico. Quando hai usato quel tono… È troppo, non so come dirtelo. Il tono che hai usato con una ragazza può essere interpretato male. Tu e Charlie siete stati violenti. Non voglio andare contro di te - riporta Biccy - Io ho vissuto violenze fisiche e verbali […] Mi hai sollecitato qualcosa, per questo piango”.

Carolina ha spiegato il motivo del suo forte malessere e della reazione di pianto, raccontando uno scorcio doloroso del suo passato e Amaurys ci è rimasto male, avendo compreso di aver esagerato. Lo sportivo si è scusato, ammettendo tuttavia di aver salato la voce poiché esasperato da Charlie e dai suoi commenti.

