Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo vuole tornare nella Casa, l'appello

Dopo la sorpresa di Manuel Bortuzzo alla sua Lulù Selassiè nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, è arrivato un appello da parte del nuotatore triestino, quello di rientrare nella Casa per poterla riabbracciare. Manuel, in occasione di San Valentino, si è fatto trovare in giardino con un peluche gigante a forma di orso e delle rose rosse. Non ha potuto però avvicinarsi fisicamente a Lulù per le norme anti-Covid e, il suo desiderio ora, sarebbe di potersi isolare per fare la quarantena e poter riabbracciare la giovane principessa che ha conquistato il suo cuore.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo vuole tornare nella Casa: l'appello

Ecco cosa ha dichiarato l'ex gieffino Casa Chi, parlando della sorpresa e annunciando poi l'appello al GF:

“Lei era emozionatissima, sono stato supercontento che non si è arrabbiata per il fatto che per ora non sono entrato, ma ha capito - riporta Biccy - Lei è lucidissima, nonostante a volte ha i suoi momenti in cui se la può prendere, sta avanti. L’ho rassicurata perché lì dentro ti senti un po’ perso. Fuori va tutto bene e volevo che lo sapesse. Io sono spesso con la sua famiglia e il suo cagnolino e le ho detto tutto questo."

E ancora: "Ho visto come è contenta con l’orso gigante, prima se l’è messo nel letto. Che amore che è piccola. Per quanto riguarda la lettera, ho scritto a tutta la produzione per fargliela arrivare il prima possibile. Mi hanno detto che la riceverà presto. La nostra sorpresa è stata bellissima. Ho provato in tutti i modi a trattenermi, perché non è così facile. Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene."

"Oggi ho fatto l’intervista con Casa Chi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare. E quindi spero che si potrà fare, io sono disponibile a tutto per lei". Riuscirà Manuel a tornare nella Casa? I tantissimi sostenitori della coppia, non vedono l'ora..

