Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sbotta: "Ci avete veramente rotto il caz**!"

La furia di Manuel Bortuzzo, il nuotatore triestino tra gli ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Nonostante le indiscrezioni che circolano incessantemente sul web, il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, i due ex protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, il reality-show targato Mediaset dove si sono conosciuti e innamorati, procede a gonfie vele

Gf Vip, Manuel Bortuzzo sbotta: "Ci avete veramente rotto il caz**!"

Per spazzare via ogni dubbio, la coppia ha festeggiato la Pasqua insieme a Napoli, una romantica fuga in una città che amano molto entrambi.

Nel fare gli auguri, Bortuzzo ha mandato un eloquente messaggio, stanco del gossip e delle insistenti voci di crisi con Lulù:

"Buona Pasqua e buongiorno a tutti. Ci avete veramente rotto il cazz*. Io mi tolgo da Twitter… ciao!"

A fare eco all'ex gieffino, anche Lulù:

"In questi giorni ci avete tartassato, incredibile ragazzi veramente… Manu si toglie da Twitter. Noi siamo contentissimi stiamo passando la nostra Pasqua insieme e stiamo andando in un posto pazzesco che vedrete tra poco, vero amore?"

Non solo hanno voluto seccamente smentire le insinuazioni, ma entrambi hanno palesato di essere esausti dell'insistenza di alcun fan, specialmente dopo le parole della Selassié, in un'intervista rilasciata di recente a Chi. Lulù ha infatti raccontato di non essere ancora del tutto accettata dal padre dell'ex gieffino, avvertendo da parte sua un atteggiamento di chiusura. Per questo motivo, la Selassiè avrebbe smesso di seguire Franco Bortuzzo sui social.

"Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa - ha dichiarato Lulù al settimanale diretto da Alfonso Signorini - Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno."

