Grande Fratello Vip, ''Manuel Bortuzzo non può farlo sulla sedia a rotelle'': Lulù Selassié esplode

Gossip TV

Lulù Selassié infastidita da alcuni pettegolezzi dei concorrenti del Grande Fratello Vip sul fidanzato Manuel Bortuzzo.

In occasione del compleanno di Katia Ricciarelli, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa a tema teatrale, portando in scena alcuni classici. Lulù Selassié, pronta per interpretare Giulietta al fianco di Manuel Bortuzzo, è rimasta molto colpita da un commento crudele sul suo fidanzato, arrivando a scoppiare in lacrime.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié delusa: la frase orribile su Manuel

Katia Ricciarelli ha festeggiato il compleanno nella casa del Grande Fratello Vip, che per l’occasione si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico. I Vipponi, infatti, hanno interpretato alcune tra le opere teatrali più celebri al mondo e Lulù Selassié, che da sempre sogna di poter vestire i panni di Giulietta, ha chiesto a Manuel Bortuzzo di essere il suo Romeo. Felice per l’occasione e per poter fare qualcosa di nuovo al fianco del fidanzato, Lulù si è impegnata molto, preparandosi a dovere per la parte.

Ma proprio mentre l’allegria in Casa diventava contagiosa, tanto da spingere Delia Duran a cercare la pace con Soleil Sorge, la principessa etiope ha avuto un crollo, confessando in lacrime a Manuel: “Sai cosa mi hanno detto? Che non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle. Mi viene da piangere”. Manuel ha consolato Lulù, chiedendole di non far caso a tanta cattiveria, mentre il popolo del web si è mostrato indignato.

Volendo scoprire chi ha fatto notare che, a causa della sedia a rotelle, Manuel non sarebbe stato credibile nel ruolo, Lulù ha interrogato Jessica, che alla fine ha ammesso: “Nessuno lo ha detto, è stato un mio pensiero”. Un’ammissione che ha lasciato Lulù amareggiata e furiosa nei confronti della sorella maggiore e che potrebbe influenzare anche l'andamento del televoto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.