Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo fa piangere Lulù Selassié: ''Eravamo a letto, la sera e…''

Lulù Selassié disperata per il nuovo allontanamento di Manuel Bortuzzo, che ribadisce di non vedere futuro per loro fuori dal Gf Vip.

Una grande nube nera torna ad abbattersi su Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo una storia travagliata, fatta di allontanamenti repentini, lacrime e momenti romantici. È chiaro che la principessa etiope sia decisamente più coinvolta dal rapporto, ma non per questo è immune alla sofferenza davanti all’ennesimo rifiuto di Manuel. Ecco cosa è successo nelle ultime ore tra i due gieffini.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si allontana: Lulù Selassié in crisi

Manuel Bortuzzo ha le idee confuse sul rapporto con Lulù Selassié. Lo sportivo ha intrapreso la conoscenza della principessa etiope nella casa del Grande Fratello Vip, per poi tornare sui suoi passi quando ha visto che Lulù iniziava ad affezionarsi troppo e a credere in questa storia d’amore. Tra un ripensamento e l’altro, Manuel si è riavvicinato a Lulù accettando coccole e baci, fino al successivo crollo scaturito dopo l’ultima puntata del reality show di Canale5, quando la Selassié ha ascoltato la lettera della madre del gieffino.

Bortuzzo ha chiesto tempo, ha ribadito di non provare gli stessi sentimenti della principessa ma lei non si arrende e cerca un confronto risolutivo. “Quante volte, quando eravamo a letto la sera, ti devo ripetere mille volte che ti do la buonanotte, poi due, poi tre e alla fine la buttiamo sempre sul ridere”, ha sbottato Manuel cercando di far capire a Lulù di essere oppresso dalle sue attenzioni. La Selassié ha cercato di buttarla sul ridere, salvo poi scoppiare in lacrime comprendendo il fatto che Bortuzzo proprio non vuole tutte queste attenzioni da parte sua, così come non sa se dopo il Gf Vip ci sarà futuro per loro.

Lulu insegue Manuel per la casa chiamandolo “pazzo” e bloccando la porta del confessionale perché non entri. Curatela. Fuori dal #gfvip pic.twitter.com/Oza2Ih5M4w — hamsik (@hamsik911) November 12, 2021

Dopo aver parlato a lungo con Manuel, Lulù è corsa a farsi consolare dalle sue compagne d’avventura, che le hanno consigliato di lasciare spazio allo sportivo, rispettando i suoi momenti no e non ricollegando sempre tutto alla loro relazione. Carmen Russo, in particolare, ha fatto notare alla principessa che Bortuzzo ha bisogno di essere ascoltato, così come esigenza di solitudine.

