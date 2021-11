Grande Fratello Vip, la madre di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassiè (VIDEO)

Gossip TV

La madre di Manuel Bortuzzo scrive una lettera al figlio, criticando apertamente Lulù Selassiè. Ecco la reazione della principessa etiope.

La coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié vive alti e bassi nella casa del Grande Fratello Vip, spesso a causa dei repentini cambiamenti d’umore dello sportivo. Dopo aver visto un video che ritrae la principessa etiope in camere di Manuel in sua assenza, e aver ascoltato una colorita espressione da parte della gieffina, la madre di Bortuzzo scrive una lettera piccata. Ecco come hanno reagito i due concorrenti.

Grande Fratello Vip, la lettera della madre di Manuel Bortuzzo

Sin dai primi giorni di permanenza a Cinecittà, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno manifestato il loro interesse reciproco. La principessa etiope ha esagerato con la sua mania del controllo, portando il gieffino a prendere la distanze per vivere l’esperienza al Grande Fratello Vip senza costrizione di alcun genere. Dopo giorni passati a piangere e a sfogarsi con le sorelle, Lulù ha capito di aver cercato di monopolizzare fin troppo Manuel ed è tornata sui suoi passi. Così, la giovane coppia si è riavvicinata anche se Bortuzzo continua a sostenere di non voler dare una definizione al rapporto, spezzando il cuore di Lulù con un racconto inaspettato. Il gieffino, a dire il vero, sembra decisamente confuso circa i propri sentimenti, ma ciò non toglie che abbia piacere nel condividere il percorso con la dolce Selassié.

Tutto sembrava filare liscio, nonostante qualche piccola discussione, non fosse che la madre di Manuel si è accorta di un video che negli ultimi giorni ha girato in rete, che mostra Lulù parlare dello sportivo e definirlo “motherf***er”. Il termine inglese letteralmente può essere tradotto come “figlio di p***ana”, ma in slang è quasi inflazionato e ha assunto un significato giocoso. Purtroppo, Lulù non poteva sapere che sono state proprio quelle parole le ultime udite da Manuel prima di venire sparato e cadere a terra, risvegliandosi nella nuova realtà che oggi lo accompagna. Proprio per questo, la madre di Manuel non ha preso bene la vicenda e ha inviato una lunga lettera al figlio.

“Ho notato che c’è qualcuno che non riesce a trovarti questi spazi. Io non credo che l’amore sia chiesto. Credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre. […] C’è stato un momento in particolare che mi ha fatto pensare: quando è stato infranto lo spazio personale della tua stanza mentre tu non c’eri. Sono state prese cose e sono state pronunciate parole alle tue spalle davvero brutte. […] L’insulto peggiore che si possa dire ad un figlio. In questo caso le ultime parole udite da te prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola […] Con queste voglio invitarti a capire chi merita davvero di affiancarti in questo percorso”, ha scritto la donna. Manuel ha chiarito di non essersi offeso, certo che Lulù non sapesse nulla e che le sue intenzioni fossero scherzose. La principessa è rimasta molto ferita, ma ha cercato di non darlo a vedere. Ora nemmeno quella che potrebbe essere la futura suocera sembra averla troppo in simpatia!

