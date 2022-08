Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli replica sui social alla frecciata di Adriana Volpe

Gossip TV

Botta e risposta a distanza tra le due ex opinioniste del Grande Fratello Vip.

Nuovo botta e risposta a distanza tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le ultime dichiarazioni rilasciate da Adriana a Fanpage non sono per niente piaciute all'opinionista del Grande Fratello Vip, che non ha perso occasione di replicare e dire la sua sui social.

La frecciata di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe

Adriana Volpe ha rilasciato un'interessante intervista a Fanpage in cui ha parlato della sua esclusione dal Grande Fratello Vip, di una proposta inaccettabile avanzata da Alfonso Signorini, ma anche del suo rapporto con l'ex collega Sonia Bruganelli:

Su Sonia rimango basita. Posso solo dire che è un mostro di incoerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non voler stare lì, che le pesava, che non vedeva l’ora di tornare a fare il suo lavoro. [...] C’è chi dice che lei abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo. (…) Sonia si qualifica da sola per quello che è, basta seguirla e uno si fa un’opinione.

Dichiarazioni che non sono per niente piaciute alla Bruganelli. L'opinionista della nuova edizione del Gf Vip ha infatti condiviso l’articolo dell’intervista aggiungendo delle emoji che ridono e una canzone di Capo Plaza che recita: "Envidioso, sono tutti invidiosi. Mira que no hago caso, al final mi busco un caso. Envidioso, sono tutti invidiosi". Non solo. Non contenta, Sonia ha poi pubblicato su Instagram un proverbio cinese con la dedica esplicita alla Volpe:

Un proverbio cinese dice così: Chi incolpa sempre gli altri ha una lunga strada da fare, chi incolpa sempre sé stesso è a metà strada, chi non incolpa nessuno è già arrivato.

