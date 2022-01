Grande Fratello Vip: "Manuel Bortuzzo è stato il mio punto di riferimento", parla Aldo Montano

Gossip TV

Aldo torna a parlare della bellissima amicizia che lo lega a Manuel.

Con la schiettezza e l’ironia, Aldo Montano ha conquistato tutti, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Ospite a Casa Chi, il campione sportivo è tornato a parlare della sua lunga e intensa esperienza nel reality show di Alfonso Signorini. Esperienza impreziosita dalla presenza di Manuel Bortuzzo.

Le dolci parole di Aldo Montano su Manuel Bortuzzo

Aldo ha rilasciato una nuova intervista a Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Signorini condotto da Rosalinda Cannavò. Nella Casa, il campione sportivo ha vissuto davvero tante emozioni, ma soprattutto ha trovato un grande amico in Manuel: "Manuel è stato il mio punto di riferimento, a 22 anni è ben maturo e ben conscio di quello che pensa e di quello che dice, abbiamo una radice estremamente comune che è lo Sport e l’amore per lo Sport".

"Ci lega più di tutti il fatto di essere normali" ha aggiunto Montano parlando della bella amicizia nata con Bortuzzo nella Casa del Gf Vip "Siamo ragazzi che sbagliano, che hanno delle idee e che le portano avanti con decisione. Manuel anche nel corso dei 3 mesi una delle cose bellissime che ha fatto è stato quello di riconoscere i suoi errori. Una cosa che apprezzo tantissimo nelle persone".

A proposito degli ultimi rumor, che parlando di una possibile partecipazione di sua moglie a L'Isola dei Famosi, Aldo ha rivelato: "Mi piacerebbe per carità non ho niente in contrario, anzi è un programma che adoro e l’Isola mi piace tantissimo, forse sarebbe più adatta a me del Gf, per come è fatta lei ci starebbe anche bene, lei è una guerrierona, ma non credo ci sia la possibilità. Per quello che mi ha detto, non ha intenzione di cimentarsi".

