Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri già al capolinea? "Lui sarebbe già interessato ad un'altra"

Gossip TV

La storia d'amore tra l'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip con la giovane TikToker sarebbe già finita.

La storia d'amore tra l'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo, con la giovane TikToker, Angelica Benevieri, sarebbe già finita. A diffondere la notizia, l'esperta di gossip Deianira Marzano.

GF Viip, Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri già finita, "lui sarebbe interessato ad un'altra"

Secondo l'influencer campana, il nuotatore triestino sarebbe già interessato ad un'altra ragazza.

"Manuel Bortuzzo con gli amici. Secondo voci vicine sembrerebbe che la storia con la tipa sia finita e lui sia interessato a un’altra ragazza."

La Benevieri, di recente, è finita al centro di roventi polemiche per un video pubblicato diversi anni fa in cui la giovane imitava un handicap in maniera ironica e per molti del tutto fuori luogo. La ragazza si è in seguito scusata e anche Manuel aveva preso le sue difese. L'ex gieffino, appena un mese fa, aveva dichiarato a Chi di aver incontrato una ragazza davvero speciale, riferendosi appunto ad Angelica:

È una ragazza speciale ed è la cugina di uno dei miei migliori amici. Ci siamo trovati bene e vogliamo vivere il meglio di quello che verrà. Siamo usciti una sera insieme con gli amici e ci siamo avvicinati. Mi ha fatto vedere una foto che ci eravamo scattati tre anni fa nel ristorante dove lavora, è stata una bella coincidenza, nella vita tutto può succedere.

Manuel Bortuzzo, dopo la fine della sua relazione con Lulù Selassié, conosciuta durante la sesta edizione del Gf Vip, era uscito allo scoperto a fine agosto, ufficializzando sui social la sua nuova relazione con Angelica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.