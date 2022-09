Grande Fratello Vip, Angelica si giustifica sul video contro disabili, "Ero piccola", interviene anche Manuel Bortuzzo

Gossip TV

Bufera su Angelica Benevieri e il video in cui ironizza sulla disabilità. La fidanzata di Manuel Bortuzzo e l'ex gieffino intervengo sui social.

Bufera sulla giovane tiktoker, Angelica Benevieri. Nel corso della mattinata, è emerso un suo video postato qualche anno fa, in cui la romana ironizza sui disabili.

Grande Fratello Vip, Angelica si giustifica sul video contro disabili, "Ero piccola, non devo chiedere scusa", interviene anche Manuel Bortuzzo

Il video in questione, mostra Angelica entrare in un bagno pubblico per poi accorgersi che era riservato ai disabili. Successivamente la giovane romana uscendo, imita una disabilità zoppicando e facendo dei vistosi spasmi. Sui social si è subito scatenata un'indignazione generale contro la quale la 20enne, fidanzata dell'ex gieffino ha voluto replicare.

"Ero piccola, avevo 14 anni e quest'età aveva una mente da bambina come giusto che sia, ognuno di noi ha passato quell'età e quante cose sbagliate abbiamo fatto? Poi si cresce, si matura, non per questo video fatto da bambina vuol dire che io prenda in giro i disabili, anzi ho uno zio, lo amo con tutta me stessa e gli sempre portato rispetto. Quindi evitate di scrivere certe cose...Non devo chieder scusa di nulla ero una bambina a quell'età quanti errori che facciamo..."

Queste le parole della Benevieri rispondendo ad un tanti follower che hanno duramente ( e giustamente) criticato quel video, rimosso solo oggi.

Nel mentre, anche Manuel è voluto intervenire sui social, schierandosi a favore della sua fidanzata. L'ex gieffino, ha pubblicato una foto mentre la bacia e per poi mostrare il dito medio. Una replica piuttosto eloquente anche se decisamente priva di contenuti o considerazioni che forse la questione avrebbe meritato.

