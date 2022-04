Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo, dopo la rottura con Lulù, sorpreso con la ex: pioggia di critiche per l'ex gieffino

Gossip TV

L'ex coppia del Grande Fratello Vip formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ha annunciato ieri la rottura. L'ex gieffino è stato avvisato in serata con la sua ex fidanzata.

Ieri pomeriggio, Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la fine della relazione con Lulù Selassié, a poco più di mese dalla fine del reality show del Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti e innamorati.

L'ex gieffino lo ha comunicato in una Ig Stories, taggando la testata Ansa e parlando di "notevoli divergenze di vedute", a quanto pare insuperabili.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo, dopo la rottura con Lulù, sorpreso con la ex: pioggia di critiche per l'ex gieffino

Dopo le parole di Manuel, è arrivata anche la conferma da parte di Lulù che ha parlato di terze persone che si sono sempre messe contro di loro. La giovane principessa non ha fatto alcun nome o riferimento, ma appare chiaro ormai che sia la famiglia Bortuzzo a non vedere di buon occhio questa relazione. Nel corso della sua permanenza al Gf Vip, il papà di Manuel, Franco Bortuzzo, ha rilasciato diverse interviste in cui non sembrava convinto che il figlio fosse realmente innamorato di Lulù, rimpiangendo persino alcune sue ex fidanzate.

Ieri, dopo l'annuncio di Manuel, l'ex gieffino è stato avvistato ad una festa con l'ex fidanzata Federica, facendo storcere il naso a molti fan della coppia. Proprio Federica, nel corso della permanenza di Bortuzzo al Gf Vip, gli aveva fatto recapitare una lettera in cui lo spronava a ritornare se stesso ricordandogli tutti i bellissimi momenti che avevano vissuto insieme.

Non è chiaro se si possa parlare di un vero e proprio ritorno di fiamma o se Manuel abbia voluto semplicemente trascorre del tempo con una persona a cui è particolarmente legato, lontano del clamore mediatico intorno alla sua storia con Lulù.

Poverino oggi era super triste lui si vede proprio nella foto che lui è molto dispiaciuto. Nella foto giustamente pura casualità affianco a lui c’è una a caso (la ex 🤡)



Lulù quelli così meglio perderli fidati#fairylu pic.twitter.com/a2HhDCOu9v — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 (ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@lafrancyfra18) April 25, 2022

