Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo contro Sophie Codegoni: ''Ma vai a ca***e''

Gossip TV

Bortuzzo commenta l’ipotesi di Sophie su Gianmaria e Federica, lanciando frecciatine alla concorrente del Grande Fratello Vip.

Mentre attende di poter riabbracciare Lulù Selassié, sperando che sia lei la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo continua a coltivare l’amicizia con Gianmaria Antinolfi, e non ha preso bene le insinuazioni di Sophie Codegoni sul rapporto tra l’imprenditore e Federica Calemme. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Manuel contro Sophie

Manuel Bortuzzo si è visto costretto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, per preservare la sua salute fisica e mentale, ma continua a seguire con attenzione le vicissitudini dei concorrenti, soprattutto quelle della fidanzata Lulù Selassié. Mentre la principessa etiope ha minacciato azioni legali contro Katia Ricciarelli, Manuel è rimasto scioccato dal commento di Sophie Codegoni sulla coppia formata da Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Prima dell’ingresso della modella partenopea, Gianmaria aveva intrecciato un flirt burrascoso con Sophie, che si è lasciata andare più volte con l’imprenditore per poi prendere distanza da questo legame. Parlando con Lulù, Sophie ha ipotizzato che tra Gianmaria e Federica potesse esser già tutto finito, non credendo fino in fondo al sentimento che lega questa coppia. Ascoltando le parole di Sophie, Manuel è intervenuto in una diretta social, non potendo presenziare in studio poiché contagiato dal virus.

“Sophie diceva a Lulù che Gianmaria e Federica non stanno insieme, ma vai a ca**re. Quando escono se ne renderanno conto di quanto stanno bene, di quanto sono felici insieme”, ha esclamato Bortuzzo, lanciando una bella frecciatina a Sophie. Del resto, lo sportivo è molto legato ad Antinolfi, che continua a frequentare anche dopo il GF Vip e vive personalmente il rapporto dell'amico con la neo-fidanzata, che sembra essere tuttt'altro che in bilico.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.