Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo annuncia: ''Voglio convivere con Lulù Selassié''

Manuel Bortuzzo si lascia andare ad importanti dichiarazioni d’amore nella casa del Grande Fratello Vip.

La storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stata ricca di colpi di scena. La principessa etiope ha affrontato le critiche, portando avanti la sua idea nella casa del Grande Fratello Vip, fino a quando Manuel ha deciso di lasciarsi andare. Il gieffino ha rivelato che, dopo l’avventura nel reality show di Canale5, è pronto alla convivenza con Lulù.

Grande Fratello Vip, Lulù e Manuel vanno a convivere?

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno tenuto i fan del Grande Fratello Vip con il fiato sospeso. La principessa etiope ha capito, sin dal primo sguardo, che lo sportivo sarebbe stato suo, decisa a dimostrare a tutti che tra loro sarebbe potuto nascere un sentimento unico. Manuel, inizialmente, ha fatto tira e molla con Lulù, indeciso sui propri sentimenti e preoccupato che le fragilità della gieffina potessero parlare al posto del suo cuore. Poi, il colpo di scena: Manuel ha dichiarato amore a Lulù e i due non si sono più lasciati, formando una coppia ufficiale.

Dopo aver sbottato contro le critiche di Katia Ricciarelli, Bortuzzo ha ammesso di aver preso una decisione importante sul futuro con la Selassié. Nelle ultime settimane, nonostante l’amore sia sempre più forte, Bortuzzo non riesce più a vivere con serenità l’avventura al Gf Vip e si dice pronto ad abbandonare, forse anche a causa della forte mancanza di Aldo Montano che per lui è stato un faro a Cinecittà. Parlando con Nathaly Caldonazzo, Manuel ha rivelato di non aver paura della reazione di Lulù alla sua uscita, dal momento che la principessa è molto più forte di quello che sembra.

“Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa, resisterà senza di me”, ha ammesso Bortuzzo. Parlando poi del futuro, Manuel ha nuovamente colto tutti di sorpresa, annunciando di voler intraprendere una convivenza con Lulù: “Quando usciamo praticamente andiamo a vivere assieme, il tempo di sistemare un po’ di cose”. Cosa ne pensate?

Nathaly: "Lasceresti qui Lulù da sola?"

Manuel: "Lei è una donna forte che può fare qualsiasi cosa."

N: "Non resisteresti un giorno!"

M: "Sì invece."

L: "E' difficile.."

M: "Quando usciamo praticamente andiamo a vivere assieme, il tempo di sistemare un po' di cose."#gfvip pic.twitter.com/fdAAssMcxV — BL (@rainbow20202020) January 6, 2022

