Grande Fratello Vip, anche Manuel Bortuzzo al limite con Katia Ricciarelli: ''Sono ca**i miei''

Manuel Bortuzzo non ha apprezzato i commenti di Katia Ricciarelli sulla storia d’amore con Lulù nata al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli ha fatto infuriare un po’ tutti nelle ultime ore. Dopo lo scontro con Lulù Selassié nella casa del Grande Fratello Vip, la soprano ha criticato la storia d’amore tra la principessa etiope e Manuel Bortuzzo, che ha perso le staffe e si è sfogato in confessionale.

Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si scaglia contro Katia Ricciarelli

L’atmosfera nella casa del Grande Fratello Vip è a dir poco tesa, e le ostilità sembrano non voler cessare neppure dopo le discussioni violentissime di poche ore fa. Katia Ricciarelli ha attaccato Lulù Selassié, che a sua volta non ha risparmiato parole al fiele alla nota soprano prima di prendersela con Soleil Sorge. La bionda influencer ha intavolato una discussione con Sophie Codegoni, per poi scoppiare in lacrime, amareggiata per le parole di Lulù e la tensione accumulata nelle ultime ore. Nel frattempo, a Manuel Bortuzzo è stato rivelato un retroscena su Ricciarelli, che ha criticato la storia d’amore con Lulù per poi riversare insulti sul modo di cantare dello sportivo.

Insomma, il vaso di Pandora è stato scoperchiato e sarà difficile tornare indietro se anche una persona calma come Manuel ha perso del tutto le staffe. Bortuzzo, che presto lascerà la casa del GF Vip come ha confermato il padre, si è infuriato sapendo che Katia ha messo bocca sul suo rapporto con Lulù e ha deciso di non dare spettacolo, recandosi in confessionale per sfogarsi. “Di come faccio a stare con lei sono ca*** miei, di sicuro non tuoi”, ha dichiarato Bortuzzo furioso. Bisognerà attendere la puntata straordinaria di venerdì per scoprire quali provvedimenti saranno presi dopo il caos che è scoppiato tra i concorrenti.

