Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: "La tua verità e quella dei tuoi sentimenti hanno vinto nella vita"

La dedica social di Manuel a Lulù dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continua anche lontano dalle telecamere. A pochi giorni dalla finale, infatti, il giovane nuotatore ha voluto fare una dolcissima dedica d'amore sui social alla sua principessa.

La dedica di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié

Lulù non avrà vinto il Grande Fratello Vip, ma nella Casa ha trovato il suo grande amore Manuel. Proprio quest'ultimo, nelle ultime ore, ha pubblicato un dolcissimo post sul suo profilo Instagram dedicato alla sua amata: "Fiero della donna che sei, unica così in tutte le sue sfaccettature. La tua verità e quella dei tuoi sentimenti hanno vinto nella vita".

"Ora che sei di nuovo tra le mie braccia piccola mia, possiamo tornare a vivere nel mondo d’amore che abbiamo tanto sognato, ti amo come se non ci fosse un domani piccola Lulú. Tutto quello che di più bello ho è per te" ha concluso Bortuzzo. Parole che hanno emozionato tutti, in particolar modo la Selassié, che ha così risposto: "TI AMO my babylove".

Proprio la giovane coppia del Gf Vip è finita al centro del gossip per le ultime dichiarazioni hot di Miriana Trevisan. Ospite a Casa Chi, la showgirl ha rivelato: "La coppia che ha consumato di più al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera".

