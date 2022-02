Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sull'allontanamento di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge: "Feriscono senza pensare"

Gossip TV

Manila commenta al Gf Vip il comportamento assunto da Katia e Soleil nei suoi confronti.

La forte complicità e amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge sembra ormai essere un lontano ricordo. Parlando con Miriana Trevisan, infatti, la bionda conduttrice non ha nascosto il dolore e la delusione per il comportamento assunto dalle due concorrenti nei suoi confronti.

Manila Nazzaro delusa da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge

L'avvicinamento inaspettato al Grande Fratello Vip di Manila a Delia Duran, Miriana e Nathaly Caldonazzo ha provocato la dura reazione di Katia e Soleil, che hanno deciso di prendere le distanze dalla conduttrice. Un allontanamento che sembra aver deluso la diretta interessata, che non ha perso l'occasione di criticare le sue ormai ex compagne di gioco.

"Se sono vicina a Delia non vuol dire che sono contro di loro. Non è così. L’amicizia è altro" ha dichiarato la Nazzaro alla Trevisan parlando dell’improvviso allontanamento della Ricciarelli "Lo so che Katia c'è sempre stata per me, però, in questo momento mi aspettavo un altro comportamento. [...] C’è gente che non capisce e non capirà mai. Si è offesa perché ti ho votata per la finale? Ma stiamo scherzando. Siamo vicine a un rush finale una posizione la devo prendere".

Leggi anche Miriana Trevisan critica Lulù Selassié dopo lo scontro al Gf Vip

E ancora: "Rifarei tutto, lo ripeto mille volte, sono orgogliosa delle donne di cui mi circondo qui dentro e fuori. Io non dimentico quante cose ci siamo dette io e te. Io ti capisco". La conversazione tra le due concorrenti del Gf Vip si è spostato nuovamente su Soleil e Katia. "Loro dicono e criticano cose che in realtà fanno loro. Si assomigliano molto, feriscono senza pensare che poi rimane un dolore dentro" ha concluso Miriana trovando l'appoggio della sua amica.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.