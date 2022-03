Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro spiazza sulle Selassié e poi rivela: "Ecco chi volevo vincesse il programma"

Gossip TV

L'ex gieffina Manila a ruota libera sui concorrenti del Grande Fratello Vip.

Manila Nazzaro è stata una delle concorrenti più apprezzate e discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finale, che ha visto la vittoria di Jessica Selassié, la conduttrice ha deciso di fare una diretta Instagram in cui si è lasciata andare a delle confessioni inedite sui suoi ormai ex compagni di gioco.

La confessione inaspettata di Manila Nazzaro sulle sorelle Selassié

Manila è tornata a parlare del suo percorso al Grande Fratello Vip. Percorso impreziosito anche dal rapporto con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, almeno fino a un certo punto. L'ex gieffina ha infatti rivelato che se con l’influencer italo-americana ha chiarito, con la soprano ha interrotto ogni tipo di rapporto: "Con Katia eravamo amiche per davvero. Ovviamente non l’ho difesa sulle parole che ha usato, ma come persona e artista. Perché nella prima parte di percorso lei è stata una parte importante per me. Lo stesso vale per Sole e non rinnego nulla, mi hanno dato tanto e ci siamo scambiate cose belle. Poi sono stata io a mettere un freno [...] Con Sole non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa".

Al contrario, la Nazzaro ha confessato di sentire Miriana Trevisan e di essere rimasta in contatto con altri ex concorrenti del Gf Vip: "Miriana la sento sempre, stiamo preparando una sorpresa, una una cosa carina. Sento Francy, Ainett, Delia...sempre! Poi Sophie, lei meravigliosa. Sento anche Gianmaria".

A proposito della vittoria di Jessica, Manila si è lasciata andare a una confessione inedita: "Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle. Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte. E poi a Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo. Sì mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù e infatti non riesco a taggarla. Che poi mi ha bloccata con l’account di Lulù, con cui io ho un rapporto splendido. Spero però che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali e lei non c’entra nulla con me e Lulù".

