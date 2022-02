Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro: "Soleil Sorge e Delia Duran sono più simili di quanto pensano"

Gossip TV

Manila e Soleil sempre più distanti al Grande Fratello Vip.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra essere ormai un lontano ricordo. Se l'influencer ha scelto di allontanarsi dopo l'ingresso di Delia Duran, la conduttrice non perde occasione per dire la sua e criticarla con gli altri concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

Manila Nazzaro commenta il comportamento di Soleil Sorge al Gf Vip

"Ho capito che è una persona lontana da me. Ci convivo in maniera civile ma non ci torno a fare l’amichetta, non ce la faccio" ha confessato Manila al Grande Fratello Vip parlando con Gianluca del suo rapporto ormai quasi inesistente con Soleil "Secondo tutti, Delia è stato il motivo per cui io e Sole ci siamo allontanate, ma non è proprio così".

La Nazzaro ha continuato ribadendo la sua posizione nei confronti della Sorge: "Sole ha visto che mi sono allontanata per stare vicino a Delia, io l'ho accolta e ascoltata. Lei ha alzato un muro e si è sentita allontanata. Io mi sono riavvicinata, dopo è successa la storia della radio e io lì le ho detto 'Ciao'. Lei va in autodifesa e attacca a raffica, però a me non può farlo, io sono una donna non sono una ragazzina [...] Se l’avvicinamento tra me e Soleil ci sarà, avverrà in modo naturale da parte di entrambe [...] Pretendo rispetto ed educazione. Io la continuo ad adorare come ragazza però ha quel particolare del suo carattere che purtroppo non riesco più a giustificare".

Leggi anche Grave lutto per Barù al Gf Vip

Manila ha poi rivelato il suo pensiero sull'avvicinamento inaspettato avvenuto nella Casa del Gf Vip tra Soleil e Delia: "Io sono sempre a favore loro, le vedo vittime entrambe [...] O sono tutte e due vittime o tutte e due protagoniste. Alex non è proprio l'oracolo della verità. Si è trovato in difficoltà anche lui. Sono molto più simili di quanto pensano per alcuni aspetti". "Quando due persone si mettono a nudo si capiscono tante cose" ha concluso Gianluca.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.