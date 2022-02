Grande Fratello Vip, grave lutto per Barù: "Non voglio dirlo agli altri, non mi piacciono le cose finte"

Gossip TV

Barù condivide il suo dolore con Soleil al Grande Fratello Vip.

Grave lutto per Barù al Grande Fratello Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è stato chiamato dagli autori del reality show in confessionale, che gli hanno comunicato della scomparsa di sua nonna. Una triste notizia per il concorrente, che ha deciso di condividere il suo dolore con Soleil Sorge.

Brutta notizia per Barù al Gf Vip

Momento difficile per Barù al Grande Fratello Vip, che nelle ultime ore è venuto a conoscenza della morte di sua nonna. Una notizia che ha destabilizzato il concorrente che ha deciso di rivelare a Soleil i motivi del suo malessere: "Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei".

"Però non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso" ha aggiunto Barù confessando alla Sorge di non voler far sapere del suo lutto agli altri concorrenti del Gf Vip "Sì l’ho saputo, ma tranquilla per me, grazie davvero comunque".

Come riporta Biccy, Barù si è poi aperto e ha iniziato a parlare della sua famiglia: "Ho avuto dei familiari splendidi e super inclusivi. Non hanno pregiudizi o schemi mentali retrogradi. Sono cresciuto in una famiglia molto aperta in questo senso. Se avessi voluto fidanzarmi con un maschio per loro sarebbe stata normalità. Lo descriverei come un ambiente gay friendly, il mio padrino è gay. Da mia nonna a tutti gli altri, sono persone di larghissime vedute e con una visione del mondo davvero giusta".

