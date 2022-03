Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro scatena la rivolta dei fan di Soleil e di Jessica: ecco perché

Gossip TV

L'ex Miss Italia, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, ringrazia alcuni dei suoi compagni d'avventura, ma il suo Twitter accende gli animi.

E' bastato un semplice tweet di Manila Nazzaro, rivolto ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, a far scatenare una tempesta di critiche nei confronti dell'ex Miss Italia.

La Mazzaro, tornata sui social da qualche giorno dopo l'eliminazione dal reality, sta condividendo spesso post e ringraziamenti sul suo account ufficiale Twitter. Ribadendo la sua gratitudine per il tanto affetto ricevuto dai fan, l'ex gieffina ha colto anche l'occasione per fare alcuni nomi dei suoi compagni di viaggio definendoli "stupendi". In primis, Miriana Trevisan con la quale ha instaurato il rapporto più bello e poi i nomi di Aldo Montano, Francesca Cipriani, Ainett, Carmen Russo, Jo Squillo, Gianmaria Antinfoli, Manuel Bortuzzo e infine Lulù Selassie. Alcuni, come detto, ma non tutti. A scatenare il popolo del web, l'assenza di due nomi: quello di Soleil Sorge e Jessica Selassié. Se con la prima qualche screzio c'è stato durante le ultime settimane di permanenza, sembrava che con la più grande della Selassié non ci fossero proprio ombre. Ma così evidentemente non è. Dopo le varie critiche sollevate da chi appunto le ha ricordato l'amicizia con Soleil e quella con Jessica, Manila ha voluto aggiungere: "Quello che si vive nella casa è molto diverso per fortuna, ma anche purtroppo a ciò che arriva fuori. Ho avuto persona bellissime accanto anche se alcune mi hanno ferito e deluso. Ho e abbiamo sbagliato ma abbiamo comunque vissuto pezzi di vita vera"

Sembrerebbe dunque che la Nazzaro sia rimasta delusa dalle due ex compagne d'avventura e anche la spiegazione al post successivo sembrerebbe confermarlo. Con l'ex corteggiatrice sembrava che il rapporto si fosse ripreso dopo una serie di discussioni in cui c'entrava anche la Ricciarelli, per cui Manila è stata un vero e proprio sostengo. Anche con la soprano però, sembra che l'idilio si sia ormai sgretolato del tutto.

E aggiungo Aldo, Francesca, Ainette, Carmen, Jo , Gianmaria, Manu e Lulu’ ❤️😍 ho avuto compagni di viaggio STUPENDI!!!! — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) March 14, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.