Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro nuova opinionista? La notizia bomba

Manila Nazzaro commenta il gossip che la vorrebbe come nuova opinionista del Grande Fratello Vip.

Dopo aver preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro si gode l’amore di Lorenzo Amoruso e della sua bellissima famiglia, commentando il gossip che la vorrebbe a settembre sulla poltrona d’opinionista, al fianco di Adriana Volpe. Ecco cosa ha rivelato l’ex Miss Italia.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro prende il posto di Sonia Bruganelli?

Nella casa del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha vissuto momenti emozionanti ma anche difficili, dovuti a incomprensioni nate con coloro che reputava amiche e alla mancanza di aiuto nelle faccende domestiche, che sono state il chiodo fisso dell’ex Miss Italia. Manila si è conquistata una discreta fascia di pubblico e ora si gode l’amore del compagno e promesso sposo Lorenzo Amoruso, che l’ha sempre supportata durante questa avventura televisiva, mentre sul web impazza la notizia che potrebbe essere proprio lei a prendere il posto di Sonia Bruganelli, che rinuncia ad essere opinionista per Alfonso Signorini nella nuova stagione.

“Ho apprezzato sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli in quel ruolo, nonostante quest’ultima non abbia espresso grande simpatia nei miei confronti. Non voglio prendere il posto di nessuno, non credo di poter essere perfetta in quel ruolo. Non ho quel tipo di cinismo che serve all’opinionista”.

Manila, sulle pagine di Vero, ha messo a tacere le chiacchiere sul suo futuro al GF Vip, dichiarando di non essere intenzionata a sostituire Bruganelli. Mentre Antonio Medugno torna da un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la gieffina è tornata a parlare di un momento molto duro che ha vissuto in Casa, in seguito all’allontanamento di Katia Ricciarelli.

“Sicuramente quando ho litigato con Katia Ricciarelli, che prima di allora rappresentava un importante punto di riferimento per me. Mi ha deluso scoprire che una persona come lei a cui avevo dato il mio cuore pensasse certe cose”.

