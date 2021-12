Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro difende Soleil Sorge dalle critiche di Miriana Trevisan: "Ha sbagliato tante volte, ma.."

Gossip TV

Miriana torna a criticare Soleil provocando la reazione di Manila al Gf Vip.

Miriana Trevisan non sopporta il comportamento di Soleil Sorge. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl si è confrontata con Manila Nazzaro proprio sui modi di fare dell'influencer, comparandoli a quelli di Clarissa Selassiè in diretta.

Miriana Trevisan e Manila Nazzaro a confronto su Soleil Sorge

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Manila si è confrontata con Miriana su quanto accaduto con Clarissa: "Le parole devono essere dosate". "Tu hai premura di persone che massacrano gli altri, questo te lo dico" ha dichiarato la showgirl riferendosi al comportamento assunto da Soleil nella Casa.

"Soleil ha mai massacrato Francesca? No. In mia presenza mai. Con Sophie si, ma in quell'occasione sono stata due ore a parlare con Soleil. [...] Lei ha sbagliato tante volte, ma sono io la prima a dirglielo. Io ho visto altro in lei" ha aggiunto la Nazzaro difendendo la Sorge .

Leggi anche Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran prima del suo ingresso nella Casa

"Con Clarissa stai provando quello che io provo continuamente con Soleil" ha prontamente replicato Miriana cercando di far capire a Manila che l’attacco ricevuto da Clarissa ha lo stesso peso di quelli che lei riceve continuamente da Soleil nella Casa "...in diretta ha detto che io sono una Mantide religiosa che va a sedurre gli uomini. Ma mio figlio che pensa?!".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.