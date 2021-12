Grande Fratello Vip, Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran prima del suo ingresso nella Casa

Alex Belli, uno dei protagonsti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di scrivere una lettera alla moglie Delia Duran, che tra qualche giorno sarà uno dei nuovi concorrenti del reality show.

Ecco la missiva del Man sulle pagine di Novella 2000:

Alex ha rivolto a Delia solo parole d’amore:

Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.

Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale.