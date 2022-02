Grande Fratello Vip, Lulù Selassié smaschera il doppio gioco di Gianluca Costantino!

Gossip TV

Lulù Selassié trova incoerente il comportamento di Gianluca Costantino al Grande Fratello Vip.

Gianluca Costantino sta attuando una strategia nella casa del Grande Fratello Vip? Il nuovo concorrente della sesta edizione è entrato in Casa, avvicinandosi a Jessica Selassié, per poi dare molte attenzioni anche a Soleil Sorge. Secondo Lulù Selassié, Gianluca sta facendo un doppio gioco con le due gieffine.

Grande Fratello Vip, Gianluca smascherato da Lulù

Nella casa del Grande Fratello Vip l’ormone è alle stelle, complice la reclusione forzata che dura ormai da parecchi mesi e l’ingresso dei due nuovi concorrenti Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Il comportamento ambiguo di quest’ultimo, in particolare, inizia ad insospettire Lulù Selassié, tirata in ballo dalla rapper americana Cardi B. La principessa etiope ha osservato il gieffino flirtare sfacciatamente con Delia Duran, per poi parlare dell’interesse che nutre per Jessica Selassié, finendo con il trascorrere la maggior parte del tempo con

. Notando che la bionda influencer si sta intrattenendo in giardino con Costantino, Lulù racconta: “Stavo uscendo fuori a fumare e Antonio mi ha chiesto di accompagnarlo, perché ogni volta che trova Gianluca e Soleil, lui si inca**a perché dice che vuole stare solo con Soleil. Mi ha detto che Gianluca lo ha sgridato, che non deve accollarsi e fare il terzo incomodo”. Jessica, allibita, ha confessato: “A me ha detto che tra un mese mi corteggia, una volta fuori di qua”.

Manila ha ammesso di non riuscire più a sorprendersi per questi giochetti d’amore, mentre Lulù ha confermato che Gianluca ha espresso un grande interesse per la sorella maggiore. “Si anche a me ha detto che vuole conoscere Jessica quando escono da qui”, ha spiegato Lulù. Attento Gianluca perché, ora che il tuo doppio gioco è stato smascherato, il rischio è di rimanere con un pugno di mosche in mano.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.