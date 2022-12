Grande Fratello Vip, Luca Onestini stanco di Nikita Pelizon: ''Devi sempre rovinare tutto'' (VIDEO)

Gossip TV

Ennesimo confronto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo tra loro.

Continuano le discussioni tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava essere nato un nuovo amore, fino a quando il bolognese ha ammesso di non provare attrazione per la modella che non l’ha presa bene. Nikita è tornata all’attacco accusando Luca di ingannarla, mentre lui si è detto stanco dei loro scontri.

Grande Fratello Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon ai ferri corti

Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava essere nato un nuovo flirt. Protagonisti Luca Onestini e Nikita Pelizon, la quale si è mostrata sinceramente interessata al bolognese subito dopo il suo ingresso a Cinecittà, certa di essere ricambiata dopo alcune carinerie scambiate con il gieffino. Luca, invece, ha stupito ammettendo di vedere Nikita come una semplice amica e di non essere attratto da lei. Il bolognese è finito nel mirino di Oriana Marzoli che, orfana del fugace flirt con Antonino Spinalbese, ha ammesso di trovare Onestini attraente e di essere interessata a conoscerlo meglio.

Notizia che non sembra essere stata digerita da Nikita: la modella ha ammesso di trovare bizzarro il comportamento di Luca, che la cerca in continuazione e fa per lei gesti affettuosi come un vero corteggiatore, per poi limitarla alla sfera dell’amicizia. Così, tra i due concorrenti del Gf Vip, è avvenuto l’ennesimo confronto dopo che Pelizon si è allontanata bruscamente dall’inquilino di Cinecittà.

“Io sono d’accordo sull’essere amici prima di tutto, però poi non comprendo perché cerchi il contatto fisico prima della puntata se da parte tua non c’è attrazione. Io non tratto così i miei amici”.

Ha spiegato Nikita, sinceramente preoccupata dal fatto che Luca possa usarla perché lei è tra le preferite dal pubblico sin dall’inizio della sua avventura al Gf Vip, confondendola con gesti plateali per poi continuare a rifiutarla. Ferito dai timori della modella, Onestini ha confidato che se lei sente di non essere tranquilla in sua presenza, è meglio rallentare con il loro rapporto. Il gieffino non sopporta che Pelizon possa pensare male di lui, ma al contempo non può giustificare ogni suo gesto per i prossimi lunghi mesi di reclusione.

“Noi stiamo bene insieme, ho voglia di darti abbracci ma se tu non vuoi, non te li do. Non capisco perché ogni tre giorni deve venire fuori questo discorso, perché si deve sempre rovinare tutto e passare una giornata in cui ci evitiamo. Quello che fa stare bene me non è quello che fa stare bene te”.

