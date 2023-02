Grande Fratello Vip, Luca Onestini sbotta contro Ivana Mrazova: "Hai rovinato completamente quello che c'era"

Gossip TV

Duro confronto al Grande Fratello Vip tra Luca Onestini e la sua ex Ivana Mrazova.

Stasera, lunedì 13 febbraio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà i due ex fidanzati Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in cui sono volate pesanti accuse.

La delusione di Luca Onestini al Gf Vip

Duro confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Luca Onestini e Ivana Mrazova dopo il bacio scattato per gioco tra la modella e Andrea Maestrelli. Bacio che ha letteralmente spiazzato l'ex tronista di Uomini e Donne che, durante un confronto con la sua ex fidanzata, non è riuscito a nascondere tutta la sua delusione:

Evidentemente o sei cambiata o non ho capito io niente di te. Ma non che hai fatto o non hai fatto, e che se me l’avessero chiesto avrei detto “impossibile”, non è che bacia una casa. Se me l’avessero chiesto io non avrei mai pensato che tu facessi queste cose qua. Dopo non ti puoi mettere a piangere, alla dovevo già rimanerci male io dopo quello che hai detto te. Io ti dico che se tu fai un osservazione a qualcun’altra poi non ti puoi mettere là, ci rimani male.

Dal suo canto la Mrazova ha provato a difendersi dalle accuse e spiegare meglio la sua posizione facendo innervosire ancora di più Onestini:

Mi dispiace, guarda ti dico. Se sei venuta qua a dire cavolate, a crearmi altri problemi, a rompermi le pa*le, ti dico, io non mi meraviglio più di niente, tanto chiunque è venuto a rompermi. Una in più non è il problema. E che tu non ti senti pulita. Di cosa stai parlando? Davanti a te a maggior ragione mi sembrava fuori luogo. Ho semplicemente detto le cose come stanno. Dopo Otto mesi fa, che ci eravamo già lasciati, questa cosa è ridicola. Otto mesi fa! Non capisco di cosa parli. Cose irrisolte tra me e te? Cosa devi risolvere? Sai chi dovrai ringraziare? Se è andata così, dovrai ringraziare te stessa. Hai rovinato completamente quello che c’era, delusione totale! Probabilmente io tante cose di te non le avevo capite.

