Grande Fratello Vip, Luca Onestini replica alle ultime dichiarazioni dei Persiani: "Quanto amo che tutti abbiano..."

Luca Onestini lancia velenose frecciate sui social ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip è ormai finita da qualche settimana, ma la rivalità tra Spartani e Persiani sembra essere ancora viva. La conferma arriva direttamente dalle recenti interviste rilasciate dalla vincitrice Nikita Pelizon e le pronte risposte sui social di Oriana Marzoli e Luca Onestini.

La frecciata di Luca Onestini ad alcuni ex concorrenti del Gf Vip 7

Tensione tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip anche fuori dalla Casa di Cinecittà. Le ultime dichiarazioni rilasciate da Nikita Pelizon a Casa Chi, in particolar modo, non sono per niente piaciute ad alcuni ex gieffini, che hanno prontamente replicato sui social per difendersi dalle accuse.

Senza troppi giri di parole, Nikita aveva commentato la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e il suo rapporto travagliato nella Casa del Gf Vip con Luca: "Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti. Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente".

A farle eco Antonella Fiordelisi che, come riporta Isa e Chia, si è lasciata andare a un duro sfogo circa la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Il comportamento delle due ex concorrenti del gruppo dei Persiani ha infastidito, e non poco, Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne è infatti intervenuto sui social per lamentarsi del fatto che alcune persone continuino a parlare di lui: "Quanto amo che abbiano TUTTI il nostro nome in bocca e noi non cag***mo NESSUNO. Stamm Forttttt".

