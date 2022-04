Gossip TV

L'ex tronista ed ex gieffino, Luca Onestini, ha rivelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la giornalista spagnola Cristina Porta, conosciuta nel reality Secret Story.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Onestini, tra gli ex protagonisti della terza edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la giornalista spagnola Cristina Porta conosciuta nel reality iberico, Secret Story.

Grande Fratello Vip, Luca Onestini parla della fine del rapporto con Cristina Porta: "bugie e ossessioni", fan in rivolta

Onestini, in un'intervista concessa alla rivista spagnola Lecturas, ha parlato del momento che sta vivendo, come uno dei più brutti della sua vita. La fine della storia con la Porta ha lasciato l'amaro in bocca all'ex geiffino che ha rivelato di aver perso 7 kg e di non riuscire più ad andare avanti. Un rapporto, quello tra i due ex fidanzati, caratterizzato, secondo Onestini, da una gelosia morbosa della 31enne spagnola che controllava ossessionatamente tutto. Luca ha raccontato di un rapporto caratterizzato da litigi costanti, come quando l'ex tronista aveva condiviso un post sul cane della sua ex Ivana Mrazova, che aveva indispettito talmente tanto la Porta da voler porre fine alla loro storia.

L’ultimo episodio di gelosia ingiustificata, risalirebbe alla fashion week. Luca era andato a cena con alcune olleghe con cui aveva fatto una collaborazione su TikTok e Cristina lo avrebbe cacciato di casa lasciandolo fuori. Nonostante lui avesse chiesto spiegazioni, lei ha preferito chiudere ogni contatto pubblicando in seguito un tweet in cui spiegava che in questa relazione si sentiva molto sola.

A detta di Luca, Cristina aveva solo intenzione di rovinargli la reputazione con le sue relative scenate. Dopo l'intervista di Onestini, i fan della coppia si sono schierati in massa dalla parte della ragazza, accusandolo di essere falso e maschilista. L'hashtag #FakeLuca è finito tra le prime tendenze di Twitter.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.