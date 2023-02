Grande Fratello Vip, Luca Onestini mette in guardia Nikita Pelizon su Matteo Diamante: "Il percorso è il tuo!"

Gossip TV

Luca Onestini e Nikita Pelizon a confronto sull'ingresso di Matteo Diamante al Grande Fratello Vip.

Gli ultimi ingressi al Grande Fratello Vip hanno letteralmente stravolto gli equilibri nella Casa di Cinecittà. A commentare la partecipazione al reality show di Matteo Diamante ci ha pensato Luca Onestini che, parlando con Nikita Pelizon, ha cercato di metterla in guardia proprio sul suo ex fidanzato.

Luca Onestini e Nikita Pelizon a confronto al Gf Vip

Tempo di confronti al Grande Fratello Vip per Luca Onestini che, subito dopo la diretta, si è confrontato con Nikita Pelizon riguardo l'inaspettato ingresso del suo ex fidanzato. Senza troppi giri di parole, l'ex tronista di Uomini e Donne ha messo in guardia la bella modella proprio su Matteo Diamante:

Da quant’è che non vi vedevate? Quando hai visto lui sei stata felice? Gli hai creduto? Lui voleva venire qui...Ridi, ridici insieme, ma non deve mettersi in mezzo alle tue cose, il percorso è tuo. Prenditi il positivo, come dici tu.

Leggi anche Martina Nasoni si sbilancia su Oriana Marzoli

Dopo aver ascoltato il pensiero di Onestini, la Pelizon ha rivelato che avrebbe voluto che questo percorso al Gf Vip fosse interamente suo, senza alcun rifermento o un coinvolgimento del suo passato:

Sono scombussolata, ma sto bene. È stata una puntata intensa. Ero sbalordita e sentire quello che ha detto mi ha reso felice, cerco sempre di credere alle persone. Sono contenta che lui sia qui, è una cosa divertente. Mi ha conosciuta quando avevo 21 anni e adesso ne ho 28, ma questo mi ha un po’ scombussolato. Desideravo che questo percorso fosse mio senza influenze del passato...Io e Matteo sappiamo molte cose l'uno dell'altro.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.