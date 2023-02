Grande Fratello Vip: "Luca Onestini è un bravo giocatore, ho rivalutato Edoardo Donnamaria", parla un ex concorrente

Gossip TV

Luciano Punzo dice la sua sui concorrenti della settima edizione del Gf Vip.

I protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. A dire la sua sul percorso di alcuni concorrenti nella Casa di Cinecittà ci ha pensato Luciano Punzo che, intervistato da Superguidatv, ha rivelato il nome del più stratega.

La confessione di Luciano Punzo dopo il Gf Vip

Luciano Punzo ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio del suo breve percorso al Grande Fratello Vip. Il modello ha anche colto l'occasione per dire la sua sui suoi ormai ex compagni di avventura e le strategie adottate nella Casa di Cinecittà:

Sicuramente Luca Onestini è un bravo giocatore, conosce le dinamiche, utilizza le stesse strategie che ha utilizzato nel reality spagnolo. È un bravo ragazzo sicuramente, ma questo non toglie che sappia giocare in quel contesto...Edoardo Donnamaria è una persona che ho rivalutato. È il classico bravo ragazzo. Lui è quello innamorato della coppia. Non credo però che fuori da quella casa possa essere una coppia che potrà resistere. Alberto è una persona molto buona, sensibile. Ha il suo “pepe” però è di fondo una persona estremamente carina. Ha questo legame con Edoardo, ma sa benissimo, da persona matura, che non è corrisposto. Non è che lui voglia imitare Zorzi. Tommaso è stato un protagonista di quella edizione, quello che faceva lo faceva in modo naturale, ad Alberto quella scioltezza invece manca...

Leggi anche Sophie Codegoni commenta il ritorno di Ivana Mrazova al Gf Vip

A proposito del possibile vincitore della settima edizione del Gf Vip, Punzo ha confessato:

Chi potrebbe vincere il GfVip? Non credo Tavassi, lui è sicuramente una persona che crea dinamiche, simpatico, che costruisce in un certo senso il reality. Sicuramente ha un modo di fare che mantiene vivo il programma ma non credo possa portarlo alla vittoria. Sicuramente lo sentirò anche fuori dalla Casa, così come Donnamaria, la Altobello, Oriana, forse anche Giaele.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.