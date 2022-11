Grande Fratello Vip: "Luca Onestini e Ivana non si sono mai lasciati realmente", parla il manager della Mrazova

Gossip TV

Il manager di Ivana Mrazova su Luca Onestini: "Magari il Grande Fratello Vip li farà ritrovare"

Luca Onestini, tra gli attuali Vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip e e la modella ceca, Ivana Mrazova, si sono conosciuti durante la seconda edizione del reality e poco dopo la fine del programma, si sono innamorati.

Gf Vip, Luca e Ivana non si sarebbero mai realmente lasciati, parla il manager della Mrazova

La loro storia è durata oltre tre anni e terminata, secondo quanto hanno riferito entrambi, durante la pandemia del Covid, in un momento particolare in cui non sono riusciti a superare una fase delicata della loro relazione.

Altri dettagli sulla fine della loro storia, non sono mai emersi ma anche di recente Luca, è tornato a parlare di Ivana, spendendo per lei bellissime parole. L'ex tronista ha infatti dichiarato che Ivana avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. La coppia si è lasciata con un messaggio senza mai rivedersi. A tal proposito, il manager della modella ceca, Simone Riva, ha dichiarato che l'ex tronsita e la modella, "non si sono mai realmente lasciati" e potrebbero rivedersi per il primo confronto faccia a faccia proprio al Grande Fratello Vip.

A riportare le parole di Riva, Gabriele Parpiglia sul settimanale Chi:

I due non hanno realmente mai comunicato la loro rottura. Come ha detto Luca, non hanno mai affrontato l’addio faccia a faccia, ma il tutto è avvenuto con un messaggino “freddo” di lei a lui. Così abbiamo chiamato Simone Riva, agente di Ivana, per chiedere di raccontarci la sua versione dei fatti. Riva ci ha detto quanto segue: ‘Luca e Ivana non si sono mai lasciati “realmente” e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate (ovvero pochi mesi fa, ndr) si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto .In effetti Ivana non ha mai parlato di Luca e della loro rottura. Né in televisione, né sui magazine, né sui social. Inoltre da parte della famiglia di Onestini abbiamo ascoltato le stesse risposte, ovvero: «Luca e Ivana non si sono mai detti addio e lo scorso agosto ancora si sentivano al telefono’. L’agente di Ivana aggiunge un altro dettaglio: ‘Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al Grande fratello Vip proprio per ricominciare, ma la cosa non è andata a buon fine. Chissà: il Gf Vip li ha uniti, magari li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio, ma guardandosi negli occhi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.