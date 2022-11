Grande Fratello Vip, Luca Onestini svela il vero motivo per cui è finita con Ivana Mrazova

Gossip TV

Luca Onestini al Grande Fratello Vip, è tornato a parlare della sua ex fidanzata, Ivana Mrazova.

Luca Onestini è tornato a parlare di Ivana Mrazova e del motivo per cui la loro storia d'amore è finita.

Gf Vip, Luca Onestini: "Ivana avrà sempre un posto importante nel mio cuore"

L'ex tronista aveva condiviso con Ivana l'avventura al Grande Fratello Vip nel corso della seconda edizione del 2017, e terminato il reality, i due hanno avuto modo di conoscersi in maniera più approfondita e si sono innamorati.

La loro storia è durata quattro anni, terminata nell'estate del 2021, quando il Onestini ha comunicato la fine della loro relazione sui social.

Ieri, Luca, parlando con Daniele Dal Moro e Wilma Goich, ha spiegato il motivo per cui è l'amore con Ivana è giunto al capolinea. Durante l'epidemia in seguito al Covid, la coppia pare sia giunta ad altre incomprensioni che non sono riusciti a superare. Ecco cosa ha dichiarato l'ex tronista, come riportato da Biccy:

“Siamo stati insieme tanto tempo, tre anni e mezzo, una storia bella e lunga. Poi ci sono stati anni difficili per tutti. Lei è una bellissima persona, simpatica, buona, di cuore, non posso che parlarne benissimo. Io pensavo che lei fosse proprio la donna della mia vita. Come mai è finita? Dopo durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme."

Luca, nonostante la rottura, ha detto che Ivana avrà sempre un posto speciale nel suo cuore:

"Quando stavamo insieme non ci siamo mai annoiati. C’era sintonia e ci spaccavamo dalle risate. Eravamo molto simili nelle cose importanti. Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla. Se siamo in buoni rapporti? All’inizio non ci siamo più sentiti, ma sai quando c’è un legame forte che si ferma. Non è che il giorno dopo fai l’amicone, come fai dai? Io faccio una fatica boia a fare questo. Siamo stati un botto senza sentirci. Lei per me avrà sempre un posto importante nel mio cuore e non lo tocca nessuno. Anche perché la storia è stata davvero bella”.

