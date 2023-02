Grande Fratello Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova in lacrime, l'emozionante confronto dopo la lite

Gossip TV

Luca Onestini e Ivana Mrazova a confronto dopo la lite al Gf Vip: "Devo stare zitto, accettare tutto".

È tornato il sereno tra Luca Onestini e Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip. Dopo essersi duramente scontrati per il bacio dato per gioco ad Andrea Maestrelli, la modella e l'ex tronista di Uomini e Donne si sono nuovamente confrontati e le emozioni hanno preso il sopravvento.

Luca Onestini e Ivana Mrazova in lacrime al Gf Vip

Dopo essersi accusati e attaccati duramente, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno deciso di confrontarsi nuovamente per cercare di trovare un punto d'incontro e andare avanti insieme in questa avventura. Stanco di dover sempre nascondere agli altri concorrenti il suo reale stato d'animo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato:

Ho capito che devo stare zitto, accettare tutto...Sono fatto cosi, io rido sempre ma dietro questi sorrisi poi c’è anche dell’altro, arrivo al punto che qualcosa di bello me lo merito. Evidentemente no...

Dispiaciuta per il suo ex fidanzato, Ivana ha cercato di consolarlo e spronarlo a dare il meglio di sè al Gf Vip. Di fronte alle lacrime di Onestini, la Mrazova si è alzata per abbracciarlo e, insieme, si sono lasciati andare a un pianto liberatorio:

Ma cosa ca**o stai dicendo?! Capisco che i tuoi occhi cambiano da così a così, io li conosco. Altra gente non ti conosce, vede sempre un Luca che si diverte, che scherza e basta...vieni qua...

