Grande Fratello Vip, Attilio Romita spiazza: "Ecco cosa mi ha detto Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria"

Antonella Fiordelisi pronta a lasciare Edoardo Donnamaria dopo il Gf Vip? Parla Attilio Romita!

Manca poco alla nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 13 febbraio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, il giornalista Attilio Romita si è lasciato andare a una confessione davvero inaspettata riguardante il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

La rivelazione di Attilio Romita al Gf Vip

Antonella Fiordelisi vuole lasciare Edoardo Donnamaria subito dopo il Grande Fratello Vip? A lanciare la bomba è stato Attilio Romita. Parlando con Sarah Altobello, il noto giornalista ha rivelato i dettagli di una conversazione avuta con la giovane concorrente salernitana riguardante la sua storia d'amore con il volto di Forum:

Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo manda a fare in c**o [...] Stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Ricevono attenzioni in questo programma perché stanno insieme...Litigano, fanno…è proprio il contesto che ti costringe…

Secondo Romita, quindi, Donnamaria e la Fiordelisi starebbero insieme solo ed esclusivamente per il gioco, per avere maggiori possibilità di restare nella Casa del Gf Vip. Un'accusa abbastanza grave che il discusso concorrente della settima edizione potrebbe essere chiamato a spiegare durante la diretta di stasera. Siamo sicuri, infatti, che Alfonso Signorini affronterà l'argomento in puntata. Come reagiranno i diretti interessati?

