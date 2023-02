Grande Fratello Vip Luca Onestini e Ivana in lacrime

Gossip TV

Tra l'ex tronista e la modella ceca torna il sereno dopo l'acceso scontro in cui Onestini ha minacciato Ivana di querelarla.

Al Gf ViP è tornato il sereno tra Luca Onestini e Ivana Mrazova che sono tornati a confrontarsi con toni decisamente più sereni dopo l'acceso scontro avvenuto ieri.

Gf Vip, lacrime per Luca Onestini e Ivana Mrazova

Ivana, nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality, ha parlato dei motivi che l'hanno spinta a chiudere la storia con Luca, una scelta dolorosa frutto di anche molte incomprensioni. La modella ceca non l'ha sentito vicino durante la sua perdita improvvisa del padre e anche la pandemia li ha resi distanti fisicamente e non ha aiuto il corso degli eventi tanto da mettere la parola fine alla loro lunga e appassionata relazione.

Lo sfogo di Ivana, in merito alla relazione, è avvenuto nella stanza super led, lontano dagli altri inquilini e la modella ceca ha voluto rendere partecipe Luca di ciò che è avvenuto e di cosa ha raccontato. Onestini ha reagito molto male sentendosi messo sotto accusa e ha persino minacciato la Mrazova di agire legalmente contro di lei qualora avesse sentito dichiarazioni che lo avessero messo in cattiva luce. Una reazione molto forte da parte dell'ex tronista che però nelle ultime ore è tornato a parlare con Ivana, ammettendo, in lacrime, di aver fatto tutto ciò che poteva fare nel periodo in cui la sua ex fidanzata lo ha sentito distante.

"Da una parte ci sei tu che sei scappata via - ha dichiarato Luca - dall’altra ci sono io che ho fatto di tutto per venire ma mi è stato impedito da regole dello Stato. Il secondo che tu vuoi sentirti dire che mi dispiace, è da lì che nasce il mio disagio, che tu vieni qua a dire che non hai sentito il tuo partner vicino, quando io ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. É stato nulla? Perché non si poteva? Più volte ho sentito una sensazione di impotenza clamorosa perché non potevo essere lì a darti un cavolo di abbraccio."

"A me dispiace, ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Se non era sufficiente mi dispiace. Ti chiedo scusa ma di più non so cosa avrei potuto fare in generale. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere e basta. Pensavo di non averti mai fatto mancare niente da nessun punto di vista, evidentemente no. Però ti ho dato tutto quello che avevo. Solo ti dico che venire a dirmelo qua mi è sembrato fuori luogo, non era neanche il momento però se per te invece si non so cosa dirti. Per i problemi che avevamo ho sempre cercato di andare avanti e basta. Come ti ho detto nonostante tutto alla fine non ti avrei mai lasciata. Poi sommo le robe, mi lasci e prendo atto di questo e cerco di andare avanti. Io tutto quello che ho fatto l’ho sempre fatto in buona fede, cercando di farti star bene. Quando ti rivedo qua felice ero già felice. Non stavamo insieme ma io ti vedo felice e sto bene. Non c’è tanto da dire."

