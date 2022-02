Grande Fratello Vip, lo sfogo di Delia Duran: "Sono buona, ma non stupida"

Gossip TV

Delia si sfoga con Manila e Miriana dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Non c'è pace per Soleil Sorge, che continua a stare al centro delle critiche sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stata attaccata in diretta da Davide Silvestri, la bella influencer è finita nuovamente nel mirino di Delia Duran.

Delia Duran critica Soleil Sorge al Gf Vip

Delia si è stancata del comportamento di Soleil. Dopo l’uscita di Alex Belli dalla Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl venezuelana si è sfogata con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan e non ha perso occasione per criticare l'influencer: "Sono buona, ma non stupida. Ci sono modi e modi per dire le cose. Non va bene questo, non è coerente".

"Prima dice che era innamorata, poi che non era innamoramento" ha continuato la Duran riferendosi al comportamento assunto dalla Sorge anche nei confronti di Belli "L'hanno detto, chiarito. L'ha detto anche lui, c'è stato! Ho sorpassato anche il limite della sofferenza, a volte non si capisce il suo modo di essere. Gira la frittata, dice una cosa poi ne dice un'altra".

Leggi anche Barù sempre più vicino a Jessica Selassié, la reazione di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

A infastidire Delia è proprio il modo in cui Soleil dice le cose: "Mi da fastidio il modo". Un pensiero che ha messo d'accordo anche Miriana: "Ogni volta che le do un minimo di confidenza, poi te la tirano fuori in puntata [...] Ha degli aspetti bellissimi, ma...buona è un'altra cosa". "Io l’ammiro come donna, mi diverto con lei. Sono felice anche che abbiamo chiarito, ma poi fa così..." ha concluso la compagna di Alex.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.