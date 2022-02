Grande Fratello Vip: "Jessica Selassié è perfetta per Barù", parlano Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Gossip TV

Soleil e Katia a confronto sull'avvicinamento al Gf Vip tra Barù e Jessica.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e di colpi di scena. Dopo aver parlato del discusso rapporto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, Alfonso Signorini ha acceso i riflettori su un'altra coppia amatissima e seguitissima, ovvero quella formata da Barù e Jessica Selassié.

Soleil Sorge e Katia Ricciarelli dalla parte di Jessica Selassié

Cresce la complicità al Grande Fratello Vip tra Barù e Jessica. A differenza di qualche settimana, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è dimostrato molto più affettuoso e attento nei confronti della giovane principessa etiope e la cosa non è passata inosservata agli altri concorrenti, in particolar modo a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Subito dopo la diretta del Gf Vip, come riportato da Blogtivvu, Soleil e Katia si sono infatti confrontate sull'avvicinamento inaspettato di Barù a Jessica. "Oh ma invece Jessica, chi la dura la vince… avoglia Barù a dire ‘no, no, no’. Io sono contenta perché sarebbero carinissimi insieme ma lui diceva che non voleva niente. Lei come fidanzata, ma anche come amica, è proprio perfetta, non le puoi dire niente, ma magari a Barù le capitasse una così. Se sbocciasse l’amore sarei anche felice ma lui era proprio ‘no’ categorico" ha dichiarato l'influencer italo-americana elogiando la Selassié.

A farle eco la Ricciarelli: "Hai visto? Io sono contenta guarda… ti dico, mi ha fatto impressione vedere lui con un gesto così affettuoso, con la mano sulla sua spalla. Visti da dietro sembravano una coppia. E’ in gamba lei… sa fare tutto, è intelligente. A me piace molto lei, anche con me è sempre molto dolce". Scoppierà l'amore tra Barù e la Selassié? Staremo a vedere.

