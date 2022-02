Grande Fratello Vip, lo sfogo dell'ex moglie di Andrea Ippoliti contro Nathaly Caldonazzo

Gossip TV

Dopo il confronto tra l'attrice romana e il suo ex compagno, è intervenuta l'ex moglie di Ippoliti.

Ieri, durante la quarantunesima puntata del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo ha incontrato l'ex compagno Andrea Ippoliti con il quale partecipò alla seconda edizione di Temptation Island Vip. La coppia uscì separatamente dopo che Andrea si avvicinò alla tentatrice Zoe Mallucci con la quale ebbe una breve relazione. La showgirl romana, non ha mai nascosto di aver sofferto molto per il modo in cui si è interrotta la loro storia e durante l'avventura al GF ha riservato spesso parole molto dure nei confronti di Andrea.

Seppur controvoglia, quindi, ieri Nathaly ha incontrato Andrea che è voluto intervenire alle accuse della sua ex compagna. Un incontro che si è rivelato un nulla di fatto, anzi piuttosto inutile che è risultato molto forzato.

All'indomani della puntata, è voluta intervenire l'ex moglie di Ippoliti, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un confessionale della Caldonazzo in cui criticava la Sorge che si è avvicinata a Belli nonostante fosse sposato con Delia Duran.

La Pandini ha accusato la Caldonazzo di aver fatto la stessa cosa di Soleil:

Mi viene un dubbio… ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri 3 figli? Non è tradimento? “Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa!” Ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole.

