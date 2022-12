Grande Fratello Vip, lite in diretta tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: "Surreale, potrebbe inventarsi la qualunque"

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si sono resi protagonisti di un duro confronto.

Duro e acceso botta e risposta in diretta al Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese in cui sono volate offese e pesanti accuse. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate del Gf Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Scontro al Gf Vip tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in diretta. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui l'influencer venezuelana attaccava duramente il concorrente paragonando la loro frequentazione a quella avuta con Belen Rodriguez.

Le dichiarazioni della Marzoli non sono per niente piaciute al discusso concorrente della settima edizione del Gf Vip, che ha cercato in tutti i modi di difendersi dalle accuse:

È surreale, no ti giuro Alfonso io non ho parole, io mi rapporto qui dentro con le persone come se fossimo all'esterno, se ho una conoscenza con una ragazza non significa che la devo sposare. Alfonso ti prego, basta. Ho più ansia io di te, potrebbe inventarsi la qualunque...Quando è entrata Ginevra non era successo nulla, lei si è avvicinata a me col suo modo da cane al guinzaglio, non ti avvicinare a lei, e io istintivamente le ho detto che ci eravamo "lasciati" da una settimana...Una sua frase è stata: baciamoci, non ti fare alcun tipo di problema, perché arriveranno i nuovi e ti abbandonerò.

Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese: ecco il video

La situazione tra i due è degenerata. Il duro attacco di Antonino, che ci ha tenuto a ribadire in diretta la sua posizione nei confronti di Ginevra Lamborghini, ha spiazzato tutti e provocato la reazione di Oriana:

Sei troppo forte, un bugiardo, guarda ti giuro ora sono una tua fan. Non ho mai detto questo [...] Fino a una settimana prima ci baciavamo e poi dopo niente. Se mi sono pentita? No, dai perché? Dopo che ho sentito come parlava di me, pensavo che ero diventata amica sua, mi hai raccontato delle cose che significano che ti fidavi di me, poi hai trovato un motivo stupido per non parlarmi più perché è arrivata Ginevra. Non dirò certe cose che mi hai detto sotto le coperte.