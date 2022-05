Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié in un amatissimo programma Rai!

Gossip TV

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sbarcano in Rai dopo il Grande Fratello Vip. Ecco dove le vedremo.

Colpaccio per Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show. Secondo recenti rumors nel cast del programma di Rai1 ci saranno anche le sorelle Selassié, che prenderanno parte alla trasmissione come concorrente unico, dopo il successo ottenuto con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

GF Vip, le sorelle Selassié nel cast di Tale e Quale Show

Grazie al percorso nella casa del Grande Fratello Vip, le principesse Selassié hanno ottenuto un successo strepitoso, entrando nel cuore degli spettatori che hanno premiato Jessica, vincitrice della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Le Selassié hanno continuato a far parlare di loro a causa di diversi gossip, primo tra tutti quello della repentina rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù, che si è mostrata molto provata nello studio di Verissimo. Neppure Jessica è immune ai pettegolezzi, dato che i suoi fan sperano ancora di vederla al fianco di Barù Gaetani, e non ne fanno mistero sui social, attendendo con pazienza di vederli insieme. Infine, negli ultimi giorni, Clarissa ha confidato di essersi rifatta il seno, parlando dell’intervento e del perché ha compiuto questa scelta nonostante la giovanissima età. Insomma, le Selassié sono un uragano di scoop e pettegolezzi e Carlo Conti sembra aver deciso di approfittare, scritturandole per il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show.

“Carlo Conti& e il suo gruppo di autore avrebbero scelto Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, che saranno tra i concorrenti del programma del venerdì sera. Dunque, saranno loro ad assorbire la quota Grande Fratell che ormai da anni è fissa in ale e quale show (Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando sono i casi più recenti). Un dettaglio che è conseguenza di una strategia ben precisa, che mira ad assicurarsi una parte di pubblico che per mesi ha seguito le tre ragazze nella casa di Cinecittà (d’altronde il Gf Vip è andato in onda nella stessa serata di Tale e quale show)”.

Questa l’indiscrezione lanciata da TvBlog, che vorrebbe le tre principesse come concorrente unico nello show di Conti su Rai1. Lulù, Jessica e Clarissa non hanno mai nascosto di essere grandi appassionate di musica, ma sembrava improbabile vederle a Tale e Quale Show dopo le ultime dichiarazioni fatte dall’ex fidanzata di Bortuzzo a Verissimo, dove ha ammesso di non sentirsi a suo agio a cantare in pubblico. Chissà cosa le ha fatto cambiare idea…

