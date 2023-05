Grande Fratello Vip: le novità per la prossima edizione

Gossip TV

A settembre tornerà in onda l'ottava edizione del Grande Fratello Vip: le novità del reality show della rete ammiraglia Mediaset.

Conclusa da poche settimane la settima edizione del Gf Vip, si pensa già alla prossima, l'ottava con al timone ancora Alfonso Signorini e alcune importanti novità.

Grande Fratello Vip, le novità dell'ottava edizione

A rivelarle, il portale Fanpage che conferma alcune recenti indiscrezioni sul cast, ovvero un gruppo misto tra Vip e Nip (un format che ricorda il Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso nel 2019).

“Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti ben informate” – si legge sul sito – “si va nella direzione di una modalità mista, personaggi del mondo dello spettacolo noti destinati a confrontarsi con perfetti sconosciuti”. […] “Mediaset starebbe studiando con Endemol proprio questa strategia, così da mettere in contrasto due mondi, avere novità e tradizione. Le ragioni di questa scelta sarebbero le storie che ognuno porta nel programma: storia personale interessante entri, storia debole o inesistente stai a casa. Quello che vince, che attira il pubblico, è il meccanismo duro e tutto in diretta del GF, in onda da 23 anni, non tanto il discorso Vip o Nip”.

Secondo quanto riferito dal portale, non ci sarebbe solo un problema relativo al budget:

“Il problema di centellinare i Vip non sarebbe il budget, come tanti commentatori credono, ma il fatto che personaggi disposti a mettersi in gioco davvero, in diretta 24 ore su 24 per settimane e settimane sono sempre meno. Quindi ben vengano le dinamiche autentiche tra ragazzi sconosciuti e celebrità”.

Sarebbe inoltre confermato il desiderio di diminuire drasticamente la durata in tre o quattro mesi al massimo.

I numeri della settima edizione del Gf Vip:

Il reality show è andato in onda per 45 serate da settembre 2022 ad aprile 2023, per 197 giorni. Una stagione record per durata e per ascolti, sia in tv sia online. La media degli spettatori del Grande Fratello Vip ha superato 2.6 milioni a puntata e oltre 600 milioni di video visualizzati su Mediaset Infinity. Mediaset è stato il primo editore televisivo, a livello mondiale, a mandarlo in onda su grandi reti generaliste, prima in Spagna e poi in Italia. Poi è stato trasmesso in oltre 80 Paesi.

