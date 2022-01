Grande Fratello Vip, le insinuazioni di Soleil Sorge sul segreto di Alex Belli e Delia Duran: "Sono bugie, lo so per certo"

Gossip TV

Alex e Delia nascondono un segreto? La confessione di Soleil dopo la diretta del Gf Vip.

Durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha fatto un'insinuazione sulla storia d’amore di Alex Belli e Delia Duran che ha suscitato la curiosità di tutti i concorrenti. Tra questi anche Miriana Trevisan e Manila Nazzaro che, nella notte, hanno chiesto spiegazioni alla compagna dell'attore.

Soleil Sorge e il segreto di Delia Duran e Alex Belli al Gf Vip

L'insinuazione fatta da Soleil in puntata su Alex e Delia ha incuriosito i telespettatori, ma anche i concorrenti del Grande Fratello Vip. A cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato la nuova concorrente che, come riporta Biccy, ha rivelato di non nascondere nessun segreto con l'attore: "Lui non voleva proprio che io entrassi, ma adesso penso a me stessa. Faccio quello che voglio. Volevo fare il GF per capire più cose e poi confrontarmi con lei, che è palese che è innamorata di mio marito".

"Quando è uscito da qui voleva resettare tutto e far finta di nulla. In più pretendeva di parlare della sua Soleil e fare i Twitter" ha aggiunto la Duran al Gf Vip "Sole dice che ha un segreto su me e Alex. Ma quale segreto? Lui in tre anni non mi ha mai tradito. Non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere. Anzi, è stato qui che mi ha tradita. Quindi quel suo segreto è fuori luogo, non è vero sicuramente".

Se da una parte Delia ha cercato di chiarire la sua posizione, dall'altra Soleil ha continuato a fare delle allusioni sulla coppia, che potrebbero riferirsi a quello che le avrebbe confidato Alex nella Casa: "Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st***zate. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine. Però fidati che quello che dice qui dentro non è vero e lo so per certo".

