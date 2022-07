Gossip TV

Lulù Selassié ha pubblicato alcuni scatti bollenti su Instagram dopo il quale ci sono stati alcuni gesti social di Manuel che hanno scatenato il popolo di Twitter.

Ieri, Lulù Selassié, la giovane principessa tra le grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha infiammato i social con una serie di scatti in lingerie postati sul suo profilo Instagram. Lulù si è fatta immortalare particolarmente provocante e seducente dentro una stanza di albergo a Napoli.

Grande Fratello Vip, le foto di Lulù in lingerie causano una reazione di Manuel inspiegabile

Le immagini hanno scatenato centinaia di commenti tra i quali anche quello dell'ex compagno d'avventura al Gf Vip, Barù Gaetani. Ma non è finita qui. Stando a quanto ha riportato il portale del VicolodelleNews, ci sono stati, subito dopo le foto di Lulù postate su Instagram, alcuni inspiegabili movimenti social di Manuel Bortuzzo, l'ex gieffino con cui la Selassié si era fidanzata nel reality show.

"Poco dopo la pubblicazione delle foto - si legge sul sito - i fan di Lulù, assai attenti, hanno colto l’immediata reazione del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo non solo non ha messo like alle sexy foto della principessa ma ha ulteriormente eliminato foto dove c’era lei dal suo profilo. Inoltre ha cancellato anche i suoi commenti sotto alcuni post del suo profilo IG ed ha tolto il tag alle pagine di coppia. Ciò nonostante continua a seguire la ex fidanzata su Instagram, forse per evitare ulteriori polemiche."

Insomma sembra proprio che per l'ennesima volta, Manuel abbia voluto prendere le distanze da Lulù, forse non approvando il suo comportamento. Su Twitter si sono scatenate le polemiche tra chi ha considerato gli scatti di Lulù eccessivi e tra chi ha fatto notare che Manuel non perda mai occasione per dissociarsi dai comportamenti dell'ex fidanzata. Secondo altri ancora, gli irriducibili fan della coppia, l'ex gieffina con quella serie di immagini sexy, avrebbe ingelosito il suo ex e scatenato quindi una reazione piuttosto seccata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.