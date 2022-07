Gossip TV

Botta e risposta tra i due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip: lo scatto semi nudo di Lulù scatena Barù Gaetani ma è polemica.

Ieri, Lulù Selassié ha infiammato Instagram con una serie di scatti super hot. L'ex gieffina da qualche giorno a Napoli con le sorelle Jessica e Clarissa, si è immortalata sul letto di un albergo in lingerie: "Sono il sogno di ogni fotografo" ha scritto Lulù.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié pubblica una foto super hot su Instagram e arriva il (discusso) commento di Barù

Immagini mozzafiato, particolarmente sensuali e provocanti che hanno scatenato centinaia e centinaia di commenti, tra cui uno in particolare, ha catturato l'attenzione di tutti, quello del suo ex compagno d'avventura al Grande Fratello Vip con cui la sorella Jessica aveva instaurato un rapporto molto stretto, ovvero Barù Gaetani, l'eccentrico food blogger toscano che ha conquistato i telespettatori del reality con la sua schiettezza e simpatia.

Barù ha commentato gli scatti di Lulù con una frase che non tutti hanno apprezzato. "Just chilling with my dawg" ha scritto l'ex concorrente del Gf Vip che tradotto in italiano significa, "Mi sto solo divertendo con il mio amichetto", accompagnando la frase con un'emoticon che ride. La giovane principessa ha subito replicato "Yooo amore, I miss you", ma su Barù si è scatenata immediatamente le polemica.

"Ma che schifo di commento è", "Ma esagera..dai Scherzi a parte.. su una ragazza che ha la metà dei suoi anni.. Stona un pò", questi alcuni dei commenti contro l'ex gieffino.

