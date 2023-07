Grande Fratello Vip, la verità di Oriana Marzoli: "Io non gioco con l'amore, nessuno mi ha detto quello che dovevo fare"

Gossip TV

La finalista del Gf Vip racconta tutta la sua verità dopo la rottura con Daniele Dal Moro.

Dopo Daniele Dal Moro, anche Oriana Marzoli è intervenuta sui social per chiarire la sua posizione. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a un lungo sfogo su Mtmad, una piattaforma spagnola, in cui non è riuscita a nascondere la sua delusione.

Lo sfogo di Oriana Marzoli

Prima che scoppiasse il caso della chat private pubblicate da Nicole Murgia, Oriana Marzoli era tornata a parlare della rottura con Daniele Dal Moro e delle belle parole che le erano state rivolte da un suo ex Luis. Senza troppi giri di parole, la finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha confessato:

In tutte le relazioni che ho avuto ho sempre avuto intenzioni formali e serie. Mi sarebbe piaciuto arrivare a qualcos’altro. Ovviamente entro nella vita di una persona per insegnarle qualcosa e anche l’altra persona entra nella mia vita per insegnarmi qualcosa. [...] Mi ha fatto piacere che Luis abbia ammesso che ho sempre avuto intenzioni serie. Io sono una ragazza molto tranquilla, se ho un fidanzato a me non piace uscire o cose così. Se io sono con il mio fidanzato mi piace andare alle feste con lui. Nel reality si vedeva una ragazza più festaiola di quanto fossi. Comunque mi hanno fatto piacere le parole di Luis. Mi sono commossa e ho anche pianto. Spero, come ha detto lui, che arrivi la persona giusta. Non la voglio ora, subito, ma spero arrivi in futuro e che io possa essere felice perché penso di meritarmelo.

Oriana ha poi continuato parlando di Daniele, ma non menzionandolo chiaramente, e delle interferenze delle sue care amiche:

So che ci sono tante persone che sperano io dica o racconti di più, ma non racconterò nulla. Rimango zitta ma c’è una cosa che voglio mettere in chiaro. Nessuno deve dubitare dei miei sentimenti, perché io non gioco con l’amore, non sono quel tipo di persona [...] Non sono una persona che lascia pubblicamente. Ma per carità, non faccio queste cose! Evidentemente ne avevamo già parlato prima. Mi sembra ridicolo dire pubblicamente che lo ha scoperto durante una diretta che ho fatto. Veramente credete che io sia così scema?

Nessuno ha messo zizzania. Nessuno mi ha detto quello che dovevo fare. Non ho preso nessuna decisione. La decisione è stata presa dall’altra parte. Non sono una persona che si lascia influenzare e l’avete visto. A me nessuno dice con chi posso stare e con chi no. Deciso io per me stessa. Sto con chi voglio. Se adesso non stiamo più insieme è perché ho aperto gli occhi su alcune cose. La relazione l’ho vissuta io, non l’hanno vissuta gli altri. Lui ha preso la decisione, non io. Mi ha accompagnata alla stazione e lì è finita. A me i messaggi non servono, perché sono andata varie volte nella sua città per risolvere le cose con lui. E lui qua non è mai venuto. Voglio solo che questa persona non parli di me, così continuiamo le nostre vite tranquilli e che cerchiamo di essere felici. A me queste cose per mostrare tutto ai fan non piace, a me piacciono le cose reali. Quando una persona dice una cosa e la fa. Persone coerenti.

