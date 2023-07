Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro crolla e attacca Nicole Murgia: spunta il caso delle chat

Gossip TV

L'ex concorrente del Gf Vip sbotta sui social: "Sarò anche un narcisista, ma io non ho maschere".

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a stare al centro del gossip per la fine della loro relazione. Se la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip è tornata sui social per smentire i rumor che la vorrebbero insieme a un nuovo ragazzo, il modello si è lasciato andare a nuove confessioni.

Daniele Dal Moro spiazzato dal gesto di Nicole Murgia: ecco cosa è successo

Continua il tira e molla tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Nelle ultime ore, sono spuntate su Twitter alcune presunte chat tra Nicole Murgia, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e la finalista del Grande Fratello Vip che hanno alzato un vero e proprio polverone mediatico. Come riporta Biccy, a smentire tutto è arrivata l'ex concorrente romana che, nel farlo però, ha fatto una vera e propria gaffe mostrando alcune chat private, questa volta vere.

Dopo l’ennesima accusa, la Murgia è letteralmente sbottata invitando tutti a "farsi una vita": "Per chiarire, così smettete di dire cavolate, mi hanno taggato su Instagram in quel video dicendo di commentare. Quindi smettetela di dare fiato alla bocca". Inutile dire che tutto questo caos ha provocato la reazione di Dal Moro. L'ex concorrente del Gf Vip 7 ha prima pubblicato lo screen di una chat privata con Nicole, in cui le ha dichiarato guerra, e poi un audio su Twitter in cui sembra stia piangendo:

Il solo pensiero che la persona che diceva di amarmi abbia permesso tutto mi fa impazzire. Lasciatemi tutti stare per favore! [...] Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella. Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo.

