Grande Fratello Vip, la sorella di Basciano contro Sophie: ''Avresti dovuto scegliere Jessica''

Giorgia Nicole Basciano commenta la love story, nata tra il fratello e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip.

Continuano le furiosi discussioni tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che sono stati risucchiati da una spirale distruttiva e fanno fatica a tornare a galla. La casa del Grande Fratello Vip è scossa dai continui tira e molla tra i due gieffini, così come lo è Giorgia Nicole Basciano, sorella del bel deejay, che ammette di preferire Jessica Selassié al fianco del fratello.

Grande Fratello Vip, “Sophie è leggera”: parla la sorella di Basciano

La love story nata tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nella casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, continua ad appassionare i telespettatori, grazie a colpi di scena carichi di passione e risentimento. Alessandro e Sophie, infatti, faticano a trovare uno stabile equilibrio e discutono spesso, passando da un argomento all’altro, e arrivando a minacciare di mettere fine a questo flirt. Inevitabilmente, gli inquilini di Cinecittà si schierano chi con l’una chi con l’altro, ma la situazione non fa che generare ulteriore tensione, laddove vi sono già molte dinamiche complicate in atto, soprattutto dopo l’ingresso in Casa di Delia Duran e due nuovi concorrenti pronti ad entrare in gioco.

Secondo Giorgia Nicole Basciano, sorella dell’affascinante deejay, l’attrazione tra Alessandro e Sophie è forte, come anche i rispettivi sentimenti, ma non vi potrà facilmente essere una compatibilità caratteriale, anche a causa dei vissuti completamente diversi e della differenza d’età. In una lettera indirizzata al fratello, pubblicata su Dipiù, e riportata da Blogtivvu, Giorgia Nicole ha scritto:

"Con Sophie ci sono stati alti e bassi, è molto giovane, leggera, spensierata, vive tutto come una farfalla bella, leggiadra, alla ricerca del fiore più bello. Ci mette il cuore a modo suo ma non ha il tuo passato, il tuo spessore. Forse per te sarebbe stata giusta Jessica, più grande, più matura… Ma a te Sophie piaceva e sei andato proprio con l’idea di conquistarla. Purtroppo il fatto che ti prenda, per poi lasciarti, divertendosi con questo tira e molla, ti ha fatto stare male ancora, perché nel distacco rivedi quello dei nostri genitori, e soprattutto rivivi quello con Clementina, che ti brucia ancora il cuore. Alessandro vivi tutto in modo più spensierato”.

Un affondo piuttosto pesante a Codegoni, che non ci rimarrebbe bene se sapesse che la famiglia di Basciano la mette a paragone con Jessica Selassié, soprattutto dopo che ha rischiato di mandare all’aria l’amicizia con la principessa etiope, proprio a causa dei sospetti sul rapporto tra lei e Basciano.

