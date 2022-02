Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan e Jessica Selassié svelano la loro strategia: "Dobbiamo lasciare..."

Gossip TV

Miriana e Jessica a confronto sul comportamento di Lulù al Gf Vip.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 21 febbraio 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Miriana Trevisan e Jessica Selassiè hanno fatto un bilancio del loro percorso nella Casa e svelato la loro strategia.

Tempo di confessioni e rivelazioni nella Casa del Grande Fratello Vip per Miriana e Jessica. Dopo aver commentato la loro crescita nella Casa, le due concorrenti hanno parlato anche del cambiamento di Lulù, che giorno dopo giorno ha acquisito sempre più sicurezza in sé stessa. "Le cose da sola le sa fare benissimo, è solo furba" ha dichiarato Jessica.

La Trevisan, però, non è riuscita a trattenersi e ha deciso di rivelare alla Selassié il suo pensiero su Lulù. "Mi ha fatto sentire in colpa" ha dichiarato la showgirl dimostrando ancora risentimento per le liti avute in passato con la fidanzata di Manuel Bortuzzo, e convenendo con Jessica la strategia giusta per evitare altri scontri nella Casa.

"Ho capito la sua fragilità. La dobbiamo lasciare in pace, quindi io l'ho capito questo, ma..." ha continuanto Miriana affermando di non voler più avere dibattiti con Lulù. "Si, dobbiamo lasciarla in pace" ha prontamente replicato Jessica trovandosi d'accordo con il pensiero della sua compagna di gioco. Ricordiamo che, al momento, le prime finaliste del Gf Vip sono Delia Duran e Lulù Selassié.

