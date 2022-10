Grande Fratello Vip: la diretta sospesa da ore, la situazione insospettisce: ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

La diretta sul canale Mediaset Extra e lo streaming online hanno interrotto la diretta del Grande Fratello Vip. Le ipotesi di quello che sta accadendo.

La diretta sul canale di Mediaset Extra e sul sito ufficiale del programma dove vengono trasmesse le immagini in tempo reale del Grande Fratello Vip sono interrotte oramai ore. La diretta nella Casa si è interrotta a mezzogiorno dopo di che c'è stato un blackout totale.

Gf Vip: la diretta sospesa da ore

Sulle pagine social ufficiali del programma hanno diffuso un comunicato che riferisce di problemi tecnici:

La diretta dalla Casa di Grande Fratello Vip è momentaneamente interrotta per un problema tecnico - si legge nella nota stampa Siamo in attesa di ricollegarci non appena possibile. #GFVIP“.

Al momento, su Mediaset Extra sono proiettate immagini dei giorni scorsi e il comunicato diramato dalla produzione sta alimentando molti dubbi e congetture.

In oltre 20 anni di reality non c'è mai stata un'interruzione di così lunga durata e a molti telespettatori appare abbastanza inverosimile quanto hanno riferito sui social, ipotizzando che il Gf Vip abbia deciso di volutamente censurare le immagini in corso. Il motivo potrebbe essere legato alla volontà di Sara Manfuso di lasciare la Casa oppure al gravissimo esposto da parte del Codocons che ha ha diramato una nota stampa mandata alla Procura di Roma per indagare la possibilità che i gieffini vengano accusati di violenza domestica nei confronti di Marco Bellavia.

Per il momento la diretta con il Grande Fratello Vip è tutt'ora sospesa gettando ulteriore scompiglio sul reality.

