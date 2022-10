Grande Fratello Vip, reality nel caos: Sara Manfuso vuole lasciare la Casa, la produzione sta cercando di trattenerla

Gossip TV

Sara Manfuso sarebbe pronta a lasciare la Casa del Gf Vip.

Sara Manfuso sarebbe pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. La notizia è stata diffusa qualche minuto fa dal portale di Fanpage.Stando alle ultime indiscrezioni, la produzione sta cercando in tutti i modi di trattenerla per continuare la sua avventura nel reality show.

Gf Vip, situazione fuori controllo: Sara Manfuso vuole lasciare la Casa

L'ex modella originaria di Cassino, non avrebbe accettato le critiche ricevute per il comportamento assunto nei confronti di Marco Bellavia. Nel corso della puntata, la Manfuso è stata reguardita soprattutto da Sonia Bruganelli che nelle ultime ore ha condiviso anche un video in cui ha nuovamente puntato il dito nei confronti della moglie del deputato Andrea Romano, accusandola di aver agito con indifferenza e insensibilità nei confronti di Bellavia.

Sara, nel corso della puntata, ha voluto esprimere con fermezza di essere sempre pronta a difendere i soprusi e il bullismo come ha sempre fatto anche nella vita diventando presidente di un'associazione in difesa delle donne vittime di abusi. La gieffina sarebbe pronta a lasciare la Casa non sentendosi più a suo agio nel contesto televisivo del Grande Fratello in cui è stata spesso bersaglio della Bruganelli.

Il reality show è avvolto nel caos e si sta cercando di limitare i danni dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, l'eliminazione di Giovanni Ciacci e l'esposto alla procura di Roma nei confronti del Codacons che ha accusato i concorrenti di "violenza privata" un reato per cui sono previste sanzioni fino a quattro anni di carcere.

"Alla luce di quanto accaduto - si legge in una nota stampa diffusa dal Codacons - presentiamo oggi un esposto alla Procura di Roma chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile fattispecie di violenza privata, accertando le responsabilità del concorrenti del Gf Vip e, per concorso, degli autori, del conduttore Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset. L’art. 610 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni”, reato che potrebbe configurarsi negli atti di bullismo commessi nel corso della trasmissione"

